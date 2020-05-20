Фотофакт. Военные дезинфицируют дома-интернаты в Червенском районе

Изменить размер текста: A A

В официальном Telegram-канале пресс-службы Министерства обороны Беларуси рассказали, как военные помогают медикам в борьбе с COVID-19.

Дезинфектор военные распыляли вручную на улице. Фото: Минобороны.

Так в Чериковском районе войска РХБ защиты массово продезинфицировали дома-интернаты.

Поливали дезраствором с машины прилегающую территорию Фото: Минобороны.

– Под руководством командира батальона капитана Дмитрия Башаримова сводный отряд восьмой бригады радиационной, химической и биологической защиты провел масштабную дезинфекцию. Были обработаны здания, помещения внутри и прилегающая территория Червеньского психоневрологического дом-интерната для престарелых и инвалидов, а также дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, – прокомментировали в пресс-службе Минобороны.

Обработали помещения в здании, в том числе, столовую Фото: Минобороны.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как в Академии МВД проводили дезинфекцию от коронавируса и как 170 военных-химиков прошли дезинфекционным маршем в Минске.

При этом специалисты ВОЗ пришли к выводу, что распыление неэффективно в борьбе с коронавирусом, для обработки нужна, тряпка пропитанная дезинфицирующим средством. Фото: Минобороны.

Примечательно, что несколькими днями ранее ВОЗ опубликовал доклад, где сообщалось о том, что распыление как способ дезинфекции в закрытых помещениях и на улицах не является эффективным в борьбе с коронавирусом.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Волонтеры собирают средства на СИЗ для домов-интернатов.

Заражения коронавирусом фиксируются в белорусских домах-интернатах и психоневрологических диспансерах (подробности).

В интернате в Мядельском районе от коронавируса умерли 2 работников.

Еще более чем у 30 диагностирован COVID-19 (подробности).