2020-05-20T08:21:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. Военные дезинфицируют дома-интернаты в Червенском районе

Бригады радиационной, химической и биологической защиты борются с нераспространением коронавирусной инфекции
Надежда БУТОВИЧ
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Военные дезинфицируют дома-интернаты в Червенском районе. Фото: Минобороны.Военные дезинфицируют дома-интернаты в Червенском районе. Фото: Минобороны.
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В официальном Telegram-канале пресс-службы Министерства обороны Беларуси рассказали, как военные помогают медикам в борьбе с COVID-19.

Дезинфектор военные распыляли вручную на улице. Фото: Минобороны.

Дезинфектор военные распыляли вручную на улице. Фото: Минобороны.

Так в Чериковском районе войска РХБ защиты массово продезинфицировали дома-интернаты.

Поливали дезраствором с машины прилегающую территорию Фото: Минобороны.

Поливали дезраствором с машины прилегающую территорию Фото: Минобороны.

– Под руководством командира батальона капитана Дмитрия Башаримова сводный отряд восьмой бригады радиационной, химической и биологической защиты провел масштабную дезинфекцию. Были обработаны здания, помещения внутри и прилегающая территория Червеньского психоневрологического дом-интерната для престарелых и инвалидов, а также дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, – прокомментировали в пресс-службе Минобороны.

Обработали помещения в здании, в том числе, столовую Фото: Минобороны.

Обработали помещения в здании, в том числе, столовую Фото: Минобороны.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как в Академии МВД проводили дезинфекцию от коронавируса и как 170 военных-химиков прошли дезинфекционным маршем в Минске.

При этом специалисты ВОЗ пришли к выводу, что распыление неэффективно в борьбе с коронавирусом, для обработки нужна, тряпка пропитанная дезинфицирующим средством. Фото: Минобороны.

При этом специалисты ВОЗ пришли к выводу, что распыление неэффективно в борьбе с коронавирусом, для обработки нужна, тряпка пропитанная дезинфицирующим средством. Фото: Минобороны.

Примечательно, что несколькими днями ранее ВОЗ опубликовал доклад, где сообщалось о том, что распыление как способ дезинфекции в закрытых помещениях и на улицах не является эффективным в борьбе с коронавирусом.

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