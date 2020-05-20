Поверил бабушке: в Минске пенсионерка обманула россиянина на 2700 рублей

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В минскую милицию в апреле 2020 года обратился гражданин России. Мужчина рассказал, что какое-то время назад познакомился на железнодорожном вокзале белорусской столицы с пожилой женщиной, разговорились, а вскоре пенсионерка выманила у него крупную сумму наличности. Как это произошло, рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что в беседе с малознакомой женщиной иностранец поделился, мол, хочу купить в Беларуси машину. На что новая знакомая сразу нашлась: «Есть! И машина, и знакомство, чтобы купить ее по выгодной цене, но сначала деньги».

- Договорившись о покупке авто якобы в военной части, пенсионерка даже отвезла покупателя к части в 100 километрах от Минска. Через какое-то время россиянин вернулся с деньгами и передал их мошеннице. Но, получив 2700 белорусских рублей, бабушка словно испарилась, спустя несколько месяцев мужчина обратился в милицию, - пояснили в пресс-службе.

Оперативники нашли подозреваемую, ей оказалась 67-летняя сельчанка из Минского района. Деньги, которые ей давал россиянин, она потратила на погашение кредита.

Возбуждено уголовное дело.

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