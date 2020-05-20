Чиновник Евросоюза: "Во время пандемии Беларусь изменила отношения с ЕС"

Оливер Вархеи сообщил, что Беларусь еще не договорилась насчет кредита МВФ. Фото: ibna.rs.

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Глава Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения, еврокомиссар Оливер Вархеи во время слушаний комитета Европарламента по зарубежным делам отметил изменение подхода в отношениях с Евросоюзом со стороны Беларуси, передает DW.

Причиной, поменявшей вектор сотрудничества, еврочиновник называет пандемию коронавируса.

- Во время мировой эпидемии COVID-19 демонстрируется совершенно иной подход во взаимоотношениях ЕС - Беларусь, нежели это было раньше. Белорусское правительство идет на контакт, которых за последнее время было уже несколько. Из чего можно сделать вывод, что сейчас появился уникальный шанс, даже историческая возможность действительно переломить ситуацию и развить положительный импульс во взаимоотношениях, - пояснил Вархеи.

Так, еврокомиссар напомнил об обращении Минска за финансовой помощью на борьбу с пандемией.

- К сожалению, они (власти Беларуси. - Ред.) пока не смогли договориться с МВФ о макрофинансовой помощи. Но как только будет достигнута договоренность с фондом и когда ЕС будут сформулированы конкретные условия кредита, мы, конечно же, незамедлительно предоставим средства, - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, сейчас в Брюсселе в экстренной порядке прорабатывают программу финпомощи для десяти государств, в том числе Грузии, Молдовы и Украины - на общий объем 3 миллиарда евро.

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