2020-05-20T10:22:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Все-таки свершилось: в Беларуси ставка финансирования снизилась на рекордное значение и составляет 8%

Без коронавируса здесь не обошлось
Надежда БУТОВИЧ
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Низкая ставка рефинансирования делает более доступными кредиты и займы.Низкая ставка рефинансирования делает более доступными кредиты и займы.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Беларуси ставка рефинансирования снижается второй раз за 2020 год и упадет к рекордно низкой отметке.

Так, предпоследние изменения были в апреле этого года, когда по сравнению с ноябрем 2011-го ставку рефинансирования снизили на 0,25% - до 8,75%.

Но в мае из-за негативных проявлений пандемии на экономике в Беларуси было решено еще раз снизить ставку рефинансирования - теперь уже на 0,75%.

- Со среды, 20 мая, ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 8%, - сообщается на сайте Нацбанка.

Что это даст простым гражданам и экономике? Стимулирование потребительского спроса, более доступные кредиты, изменение инвестиционной активности,

- С учетом прогноза годовой инфляции на уровне 5 - 6% и ожидаемых годовых темпов роста цен не выше 5%, а также предполагаемое замедление инфляции до уровня ниже 5% уже в начале 2021 года, Национальный банк посчитал возможным перейти от нейтральных к умеренно мягким монетарным условиям, - пояснил глава НБРБ.

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Как отразилось на кредитах снижение ставки рефинансирования?

Хотя в основном падают ставки по вкладам (подробности).

Кредитные каникулы в Беларуси получает всего один из 20 - 50 банковских клиентов.

Хотя и при таком проценте уже 1,6 тысячи предприятий получили платежные отсрочки (подробности).

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