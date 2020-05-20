«Нам надо научиться жить и работать вместе с болезнью». В Витебске рассказали хронологию борьбы с пандемией коронавируса

Впервые за три месяца на Витебщине врачи с осторожностью стали говорить о снижении заболеваемости

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Телерадиокомпания «Витебск» рассказала в эфире 19 мая об опыте сражения с пандемией коронавируса в Витебской области, регионе, который одним из первых столкнулся с COVID-19. В эфире вспомнили хронологию событий, через что пришлось пройти врачам, о ситуации в регионе и о том, что происходило на Витебщине в последние несколько месяцев.

Напомним, первый случай завозного коронавируса был диагностирован в Беларуси 28 февраля, а затем в Витебске у сотрудников, вернувшихся из Италии, выявили COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Что в это время происходит в Витебской области? За иностранными студентами устанавливают непрерывное медицинское наблюдение, отмечается резкий рост пациентов с пневмониями, среди населения из-за интернет-фейков нарастает беспокойство о якобы введении комендантского часа, оцеплениях вокруг города и смертях предпринимателей. В начале пандемии спрос на маски в аптеках Витебска увеличился в 82 раза.

С 27 марта городские власти Витебска ввели ряд ограничений в работу общепита, торговли и транспорта, отменились массовые мероприятия. Вскоре по поручению Александра Лукашенко в регион были направлены министр здравоохранения Владимир Караник и глава Администрации президента Наталья Кочанова, создан оперативный штаб по управлению ситуацией.

- Болезнь быстро не уйдет. Нам надо научиться жить вместе с болезнью, научиться работать вместе с болезнью. Болеть народ будет, его надо лечить. Только организованно, только планомерно мы можем защитить не только людей, но и промышленность, сельское хозяйство Витебской области и в целом страну, - сказал Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома, на одном из заседаний оперативного штаба региона.

Предприятия Витебщины, как и по всей Беларуси, были перепрофилированы на производство СИЗ: чумных костюмов, масок, защитных экранов для врачей и так далее. К слову, именно витебские ученые в Беларуси разработали тест-системы для диагностики коронавируса. А уже 10 апреля в Витебск приехала комиссия ВОЗ. 24 апреля первые выздоровевшие на Витебщине от коронавируса сдали плазму, чтобы помочь тяжелобольным пациентам.

Сейчас врачи с осторожностью говорят о снижении заболеваемости в регионе. С 5 мая больницы Витебщины поэтапно проходят дезинфекцию и возвращаются к плановой работе. Три месяца Витебская область - на передовой борьбы.

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