2020-05-20T12:08:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Витебского облздрава о ситуации с коронавирусом в Докшицах: «Из-за массовых мероприятий получилось очень большое инфицирование»

По словам чиновника, с конца марта в этом городе начало нарастать количество как коронавирусной инфекции, так и пневмоний
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В последнее время эпидемиологическая ситуация в Докшицах улучшилась.В последнее время эпидемиологическая ситуация в Докшицах улучшилась.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В эфире передачи телерадиокомпании "Витебск", которая вышла 19 мая, витебские медики рассказали, какая сейчас обстановка в райцентрах Витебской области. Почему в Докшицком районе было много заболевших COVID-19, объяснил начальник Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

- Всем доводилась информация. Но опять же поймите, всегда человек думает, что его никак не зацепит данная конкретная ситуация, что COVID-19 не будет в районе. То же самое случилось с Докшицами. Там как раз из-за массовых мероприятий получилось очень большое инфицирование потенциальных пациентов, которые начали массово поступать (в больницы. - Ред.). И с конца марта в Докшицах начало нарастать количество как коронавирусной инфекции, так и пневмоний.

По словам Вишневецкого, местным медикам пришли на помощь.

- Были созданы мобильные группы, которые выехали и мониторировали ситуацию, помогали местным специалистам - сформировать шлюзы, подготовить грязную зону. Точно так же смотрели за пациентами, которые могли становиться тяжелыми.

Главный врач Докшицкой центральной районной больницы Сергей Кубор рассказал, что сейчас есть устойчивое снижение простудных болезней и пневмоний. Так, в Бегомльской районной больнице вводят обычный режим работы терапевтического отделения, а также в Докшицкой райбольнице три отделения будут работать по своему профилю.

Главврач больницы не озвучил, сколько в районе было выявлено положительных тестов на COVID-19.

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