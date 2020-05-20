Караник о заболеваемости пневмониями в Витебске: «На пике - более 200 случаев за сутки, сейчас до 20 - 30 случаев»

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«Комсомолка» уже писала о том, что журналисты телерадиокомпании «Витебск» изучили опыт региона в борьбе с пандемией коронавируса. Так, в эфире телеканала описали хронологию COVID-19 на Витебщине, а еще попросили врачей вспомнить, как все начиналось.

- Для общения и контроля сразу была оперативно налажена видео-конференц-связь, был создан областной штаб, который первое время ежедневно решал вопросы с перепрофилированием коечного фонда, так как пневмонии с каждым днем нарастали именно по Витебску, - рассказал Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

«Спали мы в марте мало»

После того как появилась первая информация о заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире, врачи вспомнили теорию, но скоро им пришлось применить все и на практике.

- Первый пациент с коронавирусом поступил именно в нашу областную клиническую инфекционную больницу. Инфицированный был госпитализирован 28 февраля, а первый «плюс» (положительный тест на коронавирус. - Ред.) мы получили уже 1 марта. Конечно, основная работа была связана с нашим учреждением: отработка маршрутизации (госпитализация заболевшего и контактов первого уровня. - Ред.), отладка действий персонала на практике. Первые пару недель это была достаточно большая напряженная работа как в городе, так и в области. Когда получили первый «плюс», штаб длился до утра, отрабатывали каждый контакт, много было детей - надо было решать с учебными заведениями. Спали мы мало в марте, и только потом уже все вошло в накатанное русло, - поделилась Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы.

«Делать страшный выбор, как в Италии, нам не пришлось»

Журналисты задали самый частый вопрос и страх простых граждан: что случится, если на всех не хватит аппаратов ИВЛ?

- Ни мне, ни моим коллегам, врачам анестезиологам - реаниматологам Витебской области, не пришлось делать тот страшный и тяжелый выбор, который стоял перед нашими коллегами из Италии: кому дать жизнь. У нас такого не было никогда. Скорее всего, потому, что процент пациентов тяжелых и крайне тяжелых, нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких, был не таким уж и большим, - рассказал Александр Гончаров, завотделением анестезиологии и реанимации Витебской областной клинической больницы.

А глава Витебского облздрава Михаил Вишневецкий добавил, что на данный момент в витебских больницах оборудована 1291 кислородная точка подключения, из которых 35 - кислородные концентраторы.

- Говоря об обеспечении аппаратами ИВЛ, готовились к страшному, но даже на пике аппараты ИВЛ не использовались более чем на 15% от их общего числа. Сейчас общее количество - 243 аппарата плюс наркозно-дыхательная аппаратура, которая может выполнять эту функцию, - уточнил начальник ГУ по здравоохранению области Михаил Вишневецкий.

«Витебские больницы прошли пик пандемии без перегрузки»

Во вторник, 19 мая, в Витебскую область с рабочим визитом вновь приехал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, он посетил больницу скорой помощи и Витебскую клиническую областную больницу.

- Если на пике (заболеваемости. - Ред.) мы действительно видели иногда больше 200 случаев пневмонии в сутки, то сейчас эти показатели упали до 20 - 30 случаев по Витебску, что, в принципе, уже приближается к естественным нормам, естественному фону. Я думаю, что в ближайшее время количество пневмоний будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонность заболевания уходит с некоторым опозданием, виной чему и теплая зима, и холодная весна, - пояснил глава Минздрава.

Также Караник подчеркнул, что витебские больницы прошли пик пандемии без перегрузки.

- Последние три недели мы видим устойчивое снижение заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и пневмониями. Но еще раз повторю: и на пике, и сейчас ситуация оставалась и остается под контролем. У нас достаточный коечный фонд, и даже в самые напряженные дни использовалось около 50% от имеющихся койко-мест. А количество аппаратов ИВЛ, которые использовались для оказания помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющегося парка, - резюмировал министр.

Во время рабочей поездки Владимира Караника был составлен график того, когда и какие больницы в Витебске будут переведены в штатный режим, а какие медучреждения еще останутся в «фонде борьбы с коронавирусом».

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