2020-05-20T12:57:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно милиция ищет мужчину, который забыл в банке очень крупную сумму

Мужчина совершал валютно-обменные операции в Паритетбанке
Евгения ПОПКО
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Этот мужчина забыл деньги в банке. Его ищет милиция. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Этот мужчина забыл деньги в банке. Его ищет милиция. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Как правило, милиция ищет тех, кому сотрудник банка случайно выдал большую сумму, чем было необходимо. Но в этот раз в Гродно произошла противоположная ситуация. Мужчина оставил крупную сумму денег в белорусских рублях в кассе Паритетбанка. Сейчас его ищут стражи порядка, чтобы он забрал свои забытые деньги.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина совершал валютно-обменные операции 16 апреля около 11.00. Банк же находится по улице Мостовая, 31.

Если вы узнали мужчину на фото, позвоните по следующим телефонам: (+375 44) 719-86-62 либо 102. Милиция уточняет, что деньги мужчины находятся на хранении у администрации банка.

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В Гродно милиция ищет мужчину, который забыл в банке очень крупную сумму
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