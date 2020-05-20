2020-05-20T13:00:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусская гимнастка после коронавируса: «Поначалу знобило. Через пару дней необычно болела голова. Температуры не было»

Екатерина Галкина сказала, что еще у нее пропало обоняние и вернется нескоро
Захар ПЛАТОНОВ
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Екатерина Галкина рассказала, какие симптомы у короанвируса COVID-19. Фото: belta.byЕкатерина Галкина рассказала, какие симптомы у короанвируса COVID-19. Фото: belta.by
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Многократная призерка чемпионатов мира и Европейских игр в художественной гимнастике Екатерина Галкина 9 мая сообщила, что у нее коронавирус:

- Да, у меня подтвержденный тест на COVID-19. Не переживайте, пожалуйста, сейчас со мной все хорошо и я уже иду на поправку.

19 мая она обрадовала своих поклонников, что полностью здорова.

- Примерила корону и поняла, что не идет она мне. Тот, кто не знает, о чем это... это о коронавирусе. Он убежал от меня, как подлый трус! Какие симптомы у меня были? Поначалу самые обычные: знобило и ломало. Через пару дней как-то необычно начала болеть голова. Хотелось ее оторвать и покатить. Температуры у меня не было! Через 5 дней пропало обоняние, что и дало понять, что это оно и есть. Обоняние появляется после этого вируса очень нескоро... доходит до 2 - 3 месяцев. Поэтому в ресторанах пока я буду самым неприхотливым гостем. P.S. На фото реквизит Большого театра РБ, - написала Галкина в своем Инстаграме.

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Примерила корону и поняла, что не идет она мне Тот, кто не знает о чем это... это о Коронавирусе. Он убежал от меня, как подлый трус!
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