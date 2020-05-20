2020-05-20T13:01:52+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК зарегистрировал инициативную группу Бабарико: «Его кандидатура соответствует всем требованиям»

Ранее экс-глава Белгазпромбанка выдвинул свою кандидатуру на выборы президента
Евгения ПОПКО
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Виктор Бабарико может стать кандидатом в президенты.Виктор Бабарико может стать кандидатом в президенты.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В эту среду, 20 мая, Центризбирком зарегистрировал инициативную группу Виктора Бабарико.

Как сказала секретарь ЦИК Елена Дмухайло, кандидатура Бабарико соответствует всем требованиям к кандидату на должность президента. Всего в инициативной группе Бабарико осталось 8905 человек, сообщает belapan.by

Напомним, экс-глава Белгазпромбанка выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Беларуси.

СПРАВКА "КП"

Виктор Бабарико - бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк». Родился 9 ноября 1963 года в Минске. Окончил БГУ в 1988 году, в 1995-м - Академию управления при Кабинете министров, затем магистратуру Белорусского государственного экономического университета. В банковской системе страны работает с июля 1995 года. Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» был назначен в июле 2000 года.

В январе 2002-го Александр Лукашенко объявил Виктору Бабарико благодарность за многолетний самоотверженный труд и значительный вклад в развитие банковской системы страны.

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