Блогера Тихановского, осужденного на 30 суток, неожиданно отпустили
Утром 20 мая стало известно, что блогер Сергей Тихановский на свободе. Напомним, накануне суд наказал автора популярного канала «Страна для жизни» новыми 15 сутками административного ареста - по обвинению в проведении несанкционированных массовых мероприятий. Днем раньше блогер получил еще 15 суток. Сам он утверждал, что это были простые разговоры, встречи с подписчиками во время поездки по стране.
Тогда же, в суде, Тихановский заявил, что свое задержание считает незаконным. Он уверен, что его специально арестовали, чтобы не дать возможность зарегистрировать инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты:
- Сейчас, когда крайний срок подачи заявлений прошел, выпустили. При этом снова оставили неотсиженные сутки, чтобы в любой момент задержать.
А утром в среду в изоляторе временного содержания Тихановскому просто заявили, что его время вышло, он свободен, а новые решения суда, по которым блогер должен отсидеть еще 30 суток, не поступали. Тихановского вывезли на машине и высадили недалеко от дома.
Тем временем Центризбирком зарегистрировал инициативную группу жены блогера - Светланы Тихановской. Сейчас ее кампания по выдвижению кандидатом в президенты станет семейным делом.