2020-05-20T13:04:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Блогера Тихановского, осужденного на 30 суток, неожиданно отпустили

А ЦИК зарегистрировал инициативную группу его жены по выдвижению кандидатом в президенты
Павел МИЦКЕВИЧ
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Блогера Тихановского, осужденного на 30 суток, неожиданно отпустилиБлогера Тихановского, осужденного на 30 суток, неожиданно отпустилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Утром 20 мая стало известно, что блогер Сергей Тихановский на свободе. Напомним, накануне суд наказал автора популярного канала «Страна для жизни» новыми 15 сутками административного ареста - по обвинению в проведении несанкционированных массовых мероприятий. Днем раньше блогер получил еще 15 суток. Сам он утверждал, что это были простые разговоры, встречи с подписчиками во время поездки по стране.

Тогда же, в суде, Тихановский заявил, что свое задержание считает незаконным. Он уверен, что его специально арестовали, чтобы не дать возможность зарегистрировать инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты:

- Сейчас, когда крайний срок подачи заявлений прошел, выпустили. При этом снова оставили неотсиженные сутки, чтобы в любой момент задержать.

А утром в среду в изоляторе временного содержания Тихановскому просто заявили, что его время вышло, он свободен, а новые решения суда, по которым блогер должен отсидеть еще 30 суток, не поступали. Тихановского вывезли на машине и высадили недалеко от дома.

Тем временем Центризбирком зарегистрировал инициативную группу жены блогера - Светланы Тихановской. Сейчас ее кампания по выдвижению кандидатом в президенты станет семейным делом.

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