Тоже люди! Милиция будет предъявлять иски о защите чести и достоинства сотрудников

Когда милиционер выполняет свою прямую работу, он находится под особой защитой государства. Фото: belta.by

Замначальника управления по Минску ГУСБ объяснил, что, защищая права и интересы других граждан, сотрудники милиции порой забывают о себе и пропускают оскорбления в свой адрес

Изменить размер текста: A A

Милиция будет предъявлять гражданам иски о защите чести и достоинства и о возмещении морального вреда. Когда они на боевом посту и заняты непосредственно защитой прав и интересов других граждан, милиционеры порой забывают о себе, не обращают внимания на оскорбления в свой адрес и всё списывают на издержки профессии.

«Это не соответствует современным реалиям. Принципиальная позиция каждого сотрудника органов внутренних дел в вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации является в настоящих условиях одним из важнейших элементов в поддержании общественной безопасности и охране общественного порядка. Еще одним действенным способом восстановления нарушенных прав сотрудника, внедряемым нами в практику, является предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства и о материальном возмещении морального вреда», - отметил в своем комментарии заместитель начальника управления по Минску Главного управления собственной безопасности МВД Николай Пасиницкий.

Он также напомнил, что, когда милиционер выполняет свою прямую работу, он находится под особой защитой государства. И любые нападки на честь, достоинство, здоровье, жизнь влекут наказание, предусмотренное законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В минской квартире сотрудники МЧС спасли из огня бабушку и внука

Они находились на полу в бессознательном состоянии (подробности).