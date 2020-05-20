2020-05-20T13:07:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Тоже люди! Милиция будет предъявлять иски о защите чести и достоинства сотрудников

Замначальника управления по Минску ГУСБ объяснил, что, защищая права и интересы других граждан, сотрудники милиции порой забывают о себе и пропускают оскорбления в свой адрес
Сергей Диндиков
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Когда милиционер выполняет свою прямую работу, он находится под особой защитой государства. Фото: belta.byКогда милиционер выполняет свою прямую работу, он находится под особой защитой государства. Фото: belta.by
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Милиция будет предъявлять гражданам иски о защите чести и достоинства и о возмещении морального вреда. Когда они на боевом посту и заняты непосредственно защитой прав и интересов других граждан, милиционеры порой забывают о себе, не обращают внимания на оскорбления в свой адрес и всё списывают на издержки профессии.

«Это не соответствует современным реалиям. Принципиальная позиция каждого сотрудника органов внутренних дел в вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации является в настоящих условиях одним из важнейших элементов в поддержании общественной безопасности и охране общественного порядка. Еще одним действенным способом восстановления нарушенных прав сотрудника, внедряемым нами в практику, является предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства и о материальном возмещении морального вреда», - отметил в своем комментарии заместитель начальника управления по Минску Главного управления собственной безопасности МВД Николай Пасиницкий.

Он также напомнил, что, когда милиционер выполняет свою прямую работу, он находится под особой защитой государства. И любые нападки на честь, достоинство, здоровье, жизнь влекут наказание, предусмотренное законом.

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