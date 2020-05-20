2020-05-20T13:09:48+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК зарегистрировал инициативную группу Валерия Цепкало

Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало может стать кандидатом в президенты
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Раньше Валерий Цепкало возглавлял Парк высоких технологий.Раньше Валерий Цепкало возглавлял Парк высоких технологий.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В эту среду, 20 мая, ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В его инициативной группе осталось 884 человека.

- При изучении документов установлено, что в отношении 10 лиц, включенных в список инициативной группы, указаны не полностью либо не указаны данные, которые должны быть в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Они будут исключены из состава инициативной группы, - цитирует секретаря ЦИК Елену Дмухайло belapan.by.

Напомним, Валерий Цепкало в 2005 году основал Парк высоких технологий (ПВТ). В марте 2017 года он был освобожден от своей должности.

Президентские выборы пройдут 9 августа. Как ранее заявляла глава ЦИК Лидия Ермошина, причин для переноса выборов на более поздний срок нет. А имена кандидатов в президенты белорусы узнают в июле.

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