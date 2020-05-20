2020-05-20T15:33:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто хочет стать президентом Беларуси: полный список имен 15 потенциальных кандидатов

Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп от тех, кто претендует во время избирательной кампании 2020 года на кресло президента Беларуси
Сергей Диндиков
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ЦИК завершает регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты БеларусиЦИК завершает регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты БеларусиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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20 мая ЦИК завершает регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Заявления на регистрацию они несли до 15 мая, а вот с 18 по 20 мая в ЦИК уже принимали решения, чьи инициативные группы регистрировать. Из 55 осталось 15 кандидатов, предлагаем с ними ознакомиться.

Это временно не работающий, экс-председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико,

депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич,

фермер Юрий Ганцевич,

председатель ППОО «Движение "За Свободу"» Юрий Губаревич,

сопредседатель РИПОО «Говори правду» Андрей Дмитриев,

индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая,

директор ЧТУП Наталья Кисель,

главный бухгалтер ЖСПК №791 Ольга Ковалькова,

и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов,

президент Александр Лукашенко,

пенсионер Владимир Непомнящих,

мастер перманентного макияжа и татуировки Александр Таболич,

временно не работающая Светлана Тихановская,

индивидуальный предприниматель Валерий Цепкало,

директор ООО «С58 Технолоджис» Сергей Черечень.

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