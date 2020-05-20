2020-05-20T14:03:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина - жене блогера Тихановского: «У вас действительно есть намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер?»

ЦИК зарегистрировал инициативную группу Светланы Тихановской
Евгения ПОПКО
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В регистрации инициативной группы блогера Сергея Тихановского было отказано. При этом ЦИК зарегистрировал инициативную группу его супруги.В регистрации инициативной группы блогера Сергея Тихановского было отказано. При этом ЦИК зарегистрировал инициативную группу его супруги.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Центризбирком 20 мая зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси Светланы Тихановской, супруги блогера Сергея Тихановского.

Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, 15 мая было отказано в регистрации инициативной группы Сергея Тихановского.

- Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер? - спросила Ермошина у Тихановской.

- Мечтала об этом всю жизнь, - цитирует Светлану Тихановскую belapan.by.

Напомним, в начале мая блогера Тихановского из Гомеля, автора канала «Страна для жизни», задержали под Могилевом и отправили в гомельский изолятор отбывать наказание по решению суда, принятому еще в январе. После тех 15 суток прошел новый суд и добавил еще 15 - за встречи в Орше и Бресте. И в минувший вторник по очередному обвинению Тихановскому назначили новые 15 суток. Всего получилось 45 суток. Тихановского обвинили в проведении незаконных митингов.

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