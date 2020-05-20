Ермошина - жене блогера Тихановского: «У вас действительно есть намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер?»

В регистрации инициативной группы блогера Сергея Тихановского было отказано. При этом ЦИК зарегистрировал инициативную группу его супруги. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Центризбирком 20 мая зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси Светланы Тихановской, супруги блогера Сергея Тихановского.

Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, 15 мая было отказано в регистрации инициативной группы Сергея Тихановского.

- Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер? - спросила Ермошина у Тихановской.

- Мечтала об этом всю жизнь, - цитирует Светлану Тихановскую belapan.by.

Напомним, в начале мая блогера Тихановского из Гомеля, автора канала «Страна для жизни», задержали под Могилевом и отправили в гомельский изолятор отбывать наказание по решению суда, принятому еще в январе. После тех 15 суток прошел новый суд и добавил еще 15 - за встречи в Орше и Бресте. И в минувший вторник по очередному обвинению Тихановскому назначили новые 15 суток. Всего получилось 45 суток. Тихановского обвинили в проведении незаконных митингов.

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