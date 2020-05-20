КП Беларусь
В Беларуси на 20 мая зарегистрированы 32 426 человек с COVID-19, 179 пациентов умерли
За последние сутки - 918 новых заболевших
На 20 мая зарегистрированы 32 тыс. 426 человек с положительным тестом на COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ
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- Зарегистрированы 32 426 человек (+918) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 387 673 теста, - сообщил Минздрав.
Всего за все время распространения инфекции в Беларуси умерли 179 пациентов (+4). Как уточняет Минздрав, у них был ряд хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
На 20 мая выздоровели и выписаны 11 415 пациентов. У них тест на COVID-19 был положительный.
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