2020-05-20T15:29:01+03:00
Общество
КП Беларусь

На борьбу с коронавирусом США дадут Беларуси 1,7 млн долларов

Средства предоставлены для усиления эпидемиологического надзора и увеличения силы проводимых тестов на коронавирус
Сергей Диндиков
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Деньги направят через Агентство США по международному развитию и ГосдепартаментДеньги направят через Агентство США по международному развитию и ГосдепартаментФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На борьбу с коронавирусом США выделят Беларуси $1,7 млн. Средства будут направлены на подготовку лабораторий, активизацию выявления случаев заболеваемости и усиление эпидемиологического надзора.

Совсем недавно американцы планировали выделить Беларуси только 1,3 миллиона долларов, но теперь эта сумма стала больше. Деньги направят через Агентство США по международному развитию и Госдепартамент.

Может показаться, что выделяемая сумма очень мала для нашей страны, но стоит напомнить, что правительство Беларуси предоставило Минздраву страны вдвое меньшую сумму на борьбу с коронавирусом.

Как сообщил Госдепартамент США, Украина получит $15,5 млн, Узбекистан - $3,9 млн, Азербайджан - $3,6 млн, Грузия - $2,7 млн, Армения - $2,3 млн, Туркменистан - $920 тыс., Кыргызстан - $900 тыс.

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