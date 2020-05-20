2020-05-20T16:34:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестчанин оштрафован за продажу медицинских перчаток

Он предлагал 150 пар за 60 рублей
Сергей Диндиков
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Предложением заинтересовалась налоговая инспекцияПредложением заинтересовалась налоговая инспекцияФото: Екатерина СИМОХИНА
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Брестчанина оштрафовали за незаконную продажу медицинских перчаток.

- Объявление он разместил в интернете. Предлагал приобрести 150 пар за 60 рублей. Этим предложением заинтересовалась налоговая инспекция, - сообщили БелТА в пресс-службе Экономического суда Брестской области. Ее сотрудник в итоге и провел «контрольную закупку». Ну а после брестчанин был взят с поличным. Гражданин проходил регистрацию как индивидуальный предприниматель и торговать средствами защиты не имел права. У него конфисковали товар и вызвали в Экономический суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Суд выдал постановление не в его пользу и назначил наказание в виде штрафа - 20 базовых величин (это 540 рублей) с конфискацией всего товара. Обжаловать этот вердикт мужчина не стал, постановление суда вступило в законную силу.

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