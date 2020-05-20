Выпускные экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня

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Девятиклассники будут сдавать выпускные экзамены 2, 4 и 9 июня. В эти даты они напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам и выполнят контрольную работу по математике. Об этом сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Светлана Уклейко.

А вот одиннадцатиклассникам предстоит написать изложение по белорусскому или русскому языку, выполнить контрольную работу по математике, сдать в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

- Для учащихся 11-х классов также установлены три даты проведения письменных выпускных экзаменов - 1, 3 и 5 июня, - цитирует Светлану Уклейко belta.by.