8656 пачек сигарет на 12,2 тысячи. В Беларуси конфисковали крупную партию табачных изделий

С начала года на могилёвщине уже составлено 6 протоколов именно из-за нарушений, связанных с оборотом сигарет и табака. Фото: nalog.gov.by

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- Могилевчанин 1971 года рождения на своем автомобиле перевозил партию сигарет. У него была мысль потом ее перепродать. Акцизные марки имелись не на всех пачках. Вся партия табачных изделий у мужчины была конфискована. Его также оштрафовали на 297 рублей, - сообщает пресс-центр инспекции МНС.

С начала года на Могилевщине уже составлено 6 протоколов именно из-за нарушений, связанных с оборотом сигарет и табака. Всего было изъято 258,67 кг табачных изделий общей стоимостью 23,4 тысячи рублей, а штрафов было выплачено на сумму 405 рублей.

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