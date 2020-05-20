Виктор Бабарико: «Я не верю в возможность фальсификаций народного голосования»

Экс-банкир, в инициативной группе которого больше 9 тысяч человек, рассказал, как относится к подсчету голосов

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20 мая ЦИК зарегистрировал инициативную группу банкира, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Напомним, собирать подписи за него будет больше 9 тысяч человек.

В 16.00 Виктор Бабарико собрал журналистов на пресс-конференцию, где рассказал, что не верит в серьезные фальсификации на предыдущих выборах.

- ЦИК защищает законодательство Республики Беларусь и граждан при голосовании, - считает Виктор Бабарико. - Это мое абсолютное убеждение, какие бы ни строили конспирологические теории. Я не иду на войну, я иду участвовать в выборах в Республике Беларусь. (...) Считаю, что фальсифицировать волю народа не может никто.

По его словам, то, что сейчас происходит со страной – это взросление.

- Это вполне логичное и естественное развитие ситуации взросления всех и каждого, мое личное взросление. Взросления нашей экономики, которая, к сожалению, оказалась в ситуации, в которой она оказалась, в том числе с нашего молчаливого согласия. Я верю в торжество законности в Беларуси. И я верю, что волю народа мы не имеет права и не сможет поколебать никто. Надеюсь, эта воля будет выражена явно и открыто 9 августа.

По его словам, за последние 20 с лишним лет, человечество сделало серьезный технологический прорыв.

- Многим не нравится, но он обеспечивает большую прозрачность, - считает Виктор Бабарико. - Сама методика голосования очень сильно не учитывает возможности, которые предоставляются для того, чтобы люди на самом деле показали, как они голосуют. (...) Есть куча вариантов, когда можно получить подтверждение после закрытия избирательных участков того, как люди голосовали. И это знают все, это легко сделать. Мне кажется, что это реально учитывают, в том числе и ЦИК. (...) Я не верю в то, что, если за меня проголосует 10%, кто-то может написать, что 80%. И обратно, не верю, что за кого-то, когда за него проголосуют 80%, напишут 5%. Я просто в это не верю. Я верю, что можно написать не 60, а 70%, не 15, а 10%, но не верю, что можно написать так, как я сказал выше. Пусть это считается моей наивностью, я не хочу никого обижать. Но я не верю в возможность фальсификаций народного голосования.