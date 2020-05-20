2020-05-20T17:53:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте мусоровоз сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенок перебегал дорогу
Евгения ПОПКО
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За рулем авто находился 44-летний житель Бреста.За рулем авто находился 44-летний житель Бреста.
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Авария произошла в минувший вторник, 19 мая, в Бресте около 17.40. На перекрестке улиц Махновича-Сальникова 44-летний житель Бреста, управляя мусоровозом, на регулируемом пешеходном переходе наехал на 6-летнего мальчика. Известно, что ребенок перебегал дорогу на зеленый свет.

Мальчик получил травмы, его доставили в больницу. Водитель был трезв. Проводится проверка, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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