Видеофакт. Под Слуцком задержали водителя фуры без прав и в нетрезвом состоянии

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Как сообщили в МВД, на трассе под Слуцком был задержан водитель фуры в нетрезвом виде и без прав. Грузовик вилял по сторонам. Обгоняя другой автомобиль, фура колесами зацепила разделительный газон.

«Милиционеры по громкой связи требовали водителя фуры остановиться, но тот не сразу отреагировал. Сотрудники включили проблесковые маячки и ускорились. В итоге водитель грузовика остановился. Когда он вышел из машины, его речь была несвязной и от него пахло алкоголем», — рассказали в МВД.

Мужчину передали сотрудникам ГАИ. Как оказалось, 49-летний водитель из Минска уже и раньше был задержан за вождение в нетрезвом виде. В 2013 году его лишили прав. С тех пор у него нет водительского удостоверения.