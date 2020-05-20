Украина открывает свои границы, но для Беларуси они остаются закрытыми

Украина открывает свои границы, но не для Беларуси. Фото: yandex.by

Для России граница также остается закрытой

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В Телеграм-канале премьер-министр Украины рассказал, что Украина открывает свои границы со всеми соседями, кроме Беларуси и России.

«Мы возобновим полноценное движение через пропускные пункты на границе с Румынией, Венгрией, Польшей, Молдовой и Словацкой республикой. Временно закрытыми отсаются пункты пропуска на границе с Беларусью и РФ. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Не исключено, что уже с 22 мая постепенно начнет возобновление международное автомобильное и железнодорожное сообщение.

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