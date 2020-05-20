Украина открывает свои границы, но для Беларуси они остаются закрытыми
В Телеграм-канале премьер-министр Украины рассказал, что Украина открывает свои границы со всеми соседями, кроме Беларуси и России.
«Мы возобновим полноценное движение через пропускные пункты на границе с Румынией, Венгрией, Польшей, Молдовой и Словацкой республикой. Временно закрытыми отсаются пункты пропуска на границе с Беларусью и РФ. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Не исключено, что уже с 22 мая постепенно начнет возобновление международное автомобильное и железнодорожное сообщение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава ВОЗ про пандемию коронавируса: «Большинство населения в мире все еще остается уязвимым».
Всемирная организация здравоохранения рассказала, что мешает бороться с распространением COVID-19 и прокомментировала субботник в Беларуси. (подробности)