2020-05-20T19:30:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Вот это находка: в Бобруйске на берегу Березины нашли меч середины 13 века

Вес артефакта – 1,2 килограмма, длина – 70 сантиметров
ИННА КОРСАК
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Артефакт нашел житель Бобруйска на берегу реки Березина. Фото: bobrlife.byАртефакт нашел житель Бобруйска на берегу реки Березина. Фото: bobrlife.by
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Как рассказали сотрудники краеведческого музея, местный житель в Бобруйске на берегу реки Березина нашел меч середины 13 века. Свою находку мужчина передал сотрудникам музея.

«Меч — находка статусная. На нем имеются следы покрытия узорами из ценных материалов. Сейчас специалисты работают на месте, где был найден артефакт. В дальнейшем будут проведены археологические раскопки», — отметил историк Михаил Силков.

На данный момент находку опустили в дистиллированную воду. Это поможет избавиться от лишнего налета и солей. После этого специалисты начнут его изучение.

Весит меч 1,2 килограмма, его длина — 70 сантиметров.

В Бобруйском краеведческом музее уже ищут место для новой уникальной находки. Увидеть меч в экспозиции можно будет уже летом.

Это уже не первая уникальная находка в Бобруйске. В апреле 2019 года на берегу реки Березина нашли шлем с тысячелетней историей.

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