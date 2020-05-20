Вот это находка: в Бобруйске на берегу Березины нашли меч середины 13 века

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Как рассказали сотрудники краеведческого музея, местный житель в Бобруйске на берегу реки Березина нашел меч середины 13 века. Свою находку мужчина передал сотрудникам музея.

«Меч — находка статусная. На нем имеются следы покрытия узорами из ценных материалов. Сейчас специалисты работают на месте, где был найден артефакт. В дальнейшем будут проведены археологические раскопки», — отметил историк Михаил Силков.

На данный момент находку опустили в дистиллированную воду. Это поможет избавиться от лишнего налета и солей. После этого специалисты начнут его изучение.

Весит меч 1,2 килограмма, его длина — 70 сантиметров.

В Бобруйском краеведческом музее уже ищут место для новой уникальной находки. Увидеть меч в экспозиции можно будет уже летом.

Это уже не первая уникальная находка в Бобруйске. В апреле 2019 года на берегу реки Березина нашли шлем с тысячелетней историей.