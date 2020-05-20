2020-05-20T20:07:49+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске столкнулись легковушка и маршрутка, пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла 20 мая на Партизанском проспекте
ИННА КОРСАК
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В ДТП в Минске пострадал ребенок. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВ ДТП в Минске пострадал ребенок. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 20 мая на Партизанском проспекте столкнулись легковушка и маршрутка. В результате ДТП пострадал трехлетний ребенок.

«Водитель маршрутки двигался по третьей полосе со стороны пер. Клубный в направлении пер. Рабочий. Из-за того, что водитель отказался соблюдать дистанцию, произошло столкновение с легковым автомобилем «Джили». В результате столкновения пострадал ребенок, который ехал в маршрутке. Его оперативно доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.

На месте происшествия сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска устанавливают детали происшествия.

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