2020-05-20T20:55:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Парень для своей девушки украл из автомата букет цветов. Но одним не ограничился и позже вынес еще семь

История произошла на железнодорожном вокзале в Витебске
ИННА КОРСАК
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Для своей девушки парень украл букет цветов из автомата, но одним не ограничился и вынес еще семь. Фото: МВД РБДля своей девушки парень украл букет цветов из автомата, но одним не ограничился и вынес еще семь. Фото: МВД РБ
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В МВД рассказали, что 10 мая 27-летний парень украл для своей девушки из автомата букет цветов. Одного оказалось мало, и он вынес еще семь. Автомат не был закрыт.

«После того, как молодой человек достал букет, он сделал вид, будто кладет наличные в купюроприемник. На самом деле он оставил деньги у себя. После этого молодые люди ушли», — пояснили в Витебском ОВД на транспорте.

Незакрытый автомат с цветами обнаружил сотрудник милиции. Он связался с его владельцем. Оказалось, что мужчина забыл закрыть дверь автомата.

Похититель был оперативно найден. Этому поспособствовали камеры видеонаблюдения.

В машине молодого человека нашли несколько похищенных букетов цветов. Остальные пришлось изъять у знакомых парня.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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