Парень для своей девушки украл из автомата букет цветов. Но одним не ограничился и позже вынес еще семь
В МВД рассказали, что 10 мая 27-летний парень украл для своей девушки из автомата букет цветов. Одного оказалось мало, и он вынес еще семь. Автомат не был закрыт.
«После того, как молодой человек достал букет, он сделал вид, будто кладет наличные в купюроприемник. На самом деле он оставил деньги у себя. После этого молодые люди ушли», — пояснили в Витебском ОВД на транспорте.
Незакрытый автомат с цветами обнаружил сотрудник милиции. Он связался с его владельцем. Оказалось, что мужчина забыл закрыть дверь автомата.
Похититель был оперативно найден. Этому поспособствовали камеры видеонаблюдения.
В машине молодого человека нашли несколько похищенных букетов цветов. Остальные пришлось изъять у знакомых парня.
Возбуждено уголовное дело за кражу.