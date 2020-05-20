2020-05-21T00:00:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Заезд расценивается как коррупция». Сотрудникам скорой помощи запретили обедать в «Макдональдс»

Заезд в заведение будет расцениваться как коррупция
ИННА КОРСАК
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Сотрудникам скорой помощи запретили заезжать за бесплатными обедами в "Макдональдс". Фото: euroradio.fmСотрудникам скорой помощи запретили заезжать за бесплатными обедами в "Макдональдс". Фото: euroradio.fm
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На своей странице в Facebook Анна Бонд разместила фотографию распоряжения, где говорится о том, что с 20 мая бригадам скорой помощи запрещено обедать в ресторане «Макдональдс». Заезд в ресторан сети быстрого питания будет расцениваться как коррупция и использование служебного транспорта в личных целях.

Предупреждение сотрудникам написал главный врач УЗ «ГССМП» (городской станции скорой медицинской помощи. - Ред.) Жинко А.Е.

Комментарий о том, реален ли запрет, от руководства станции пока получить не удалось.

Напомним, еще в начале мая в сеть ресторанов «Макдональдс» решила поддержать сотрудников скорой помощи. В компании сделали для них бесплатные обеды. Каждый день возможностью перекусить пользовались десятки бригад.

Такое письмо появилось в фейсбуке. Фото: аккаунт в ФБ Анны Бонд

Такое письмо появилось в фейсбуке. Фото: аккаунт в ФБ Анны Бонд

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