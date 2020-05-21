Блогер Тихановский: «Белорусы пока не готовы голосовать за женщину»

Жену блогера зарегистрировали для выдвижения кандидатом в президенты - для мужа это было шоком

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Известный блогер Сергей Тихановский, автор канала «Страна для жизни», провел пресс-конференцию после своего неожиданного освобождения из изолятора в Гомеле . А его жена в тот же день стала одной из женщин, инициативные группы которых Центризбирком зарегистрировал для выдвижения кандидатами в президенты.

- Когда вышел из ИВС, позвонил жене, и она сказала, что буквально через пару минут заходит в ЦИК и собирается зарегистрироваться для выдвижения кандидатом. Я не знал, что она хочет баллотироваться, мы заранее об этом не договаривались. Для меня это стало шоком! Видимо, правозащитники и члены команды попросили ее об этом, чтобы наша инициативная группа смогла принять участие в президентской кампании, поскольку мне отказали в регистрации. Мы еще не успели с женой толком пообщаться.

Блогер сказал, что будет организовывать акции в поддержку супруги:

- Мы используем все законные возможности избирательной кампании, чтобы проводить встречи с избирателями по всей стране, доносить до них правду.

В то же время Тихановский считает, что у женщины шансов получить голоса избирателей немного:

- Не готовы пока белорусы голосовать за женщину.

Сергей Тихановский заверил, что он не пророссийский блогерФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Блогер ответил тем, кто считает, что он пророссийский агент:

- ЦИК зарегистрировал единственного пророссийского кандидата, которого все знают. Я же участвовал в акциях за независимость Беларуси, против углубленной интеграции с Россией, сидел за это сутки.

Тихановский уверен, что за объединение с РФ в Беларуси сейчас выступает совсем малая часть - пенсионеры, которые тоскуют по СССР, но он уже точно не вернется, считает гомельчанин.