Блогер Тихановский: «Белорусы пока не готовы голосовать за женщину»
Известный блогер Сергей Тихановский, автор канала «Страна для жизни», провел пресс-конференцию после своего неожиданного освобождения из изолятора в Гомеле . А его жена в тот же день стала одной из женщин, инициативные группы которых Центризбирком зарегистрировал для выдвижения кандидатами в президенты.
- Когда вышел из ИВС, позвонил жене, и она сказала, что буквально через пару минут заходит в ЦИК и собирается зарегистрироваться для выдвижения кандидатом. Я не знал, что она хочет баллотироваться, мы заранее об этом не договаривались. Для меня это стало шоком! Видимо, правозащитники и члены команды попросили ее об этом, чтобы наша инициативная группа смогла принять участие в президентской кампании, поскольку мне отказали в регистрации. Мы еще не успели с женой толком пообщаться.
Блогер сказал, что будет организовывать акции в поддержку супруги:
- Мы используем все законные возможности избирательной кампании, чтобы проводить встречи с избирателями по всей стране, доносить до них правду.
В то же время Тихановский считает, что у женщины шансов получить голоса избирателей немного:
- Не готовы пока белорусы голосовать за женщину.
Сергей Тихановский заверил, что он не пророссийский блогерФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Блогер ответил тем, кто считает, что он пророссийский агент:
- ЦИК зарегистрировал единственного пророссийского кандидата, которого все знают. Я же участвовал в акциях за независимость Беларуси, против углубленной интеграции с Россией, сидел за это сутки.
Тихановский уверен, что за объединение с РФ в Беларуси сейчас выступает совсем малая часть - пенсионеры, которые тоскуют по СССР, но он уже точно не вернется, считает гомельчанин.