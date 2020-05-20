Настоящий детектив: следователь в Щучинском районе раскрыл вместо одного преступления — два
В Телеграм-канале Следственного комитета сообщили, что следователь сумел раскрыть при расследовании преступления еще одно убийство.
«В милицию 17 мая поступило сообщение об убийстве в Щучинском районе 61-летнего жителя. В ходе многочисленных допросов удалось установить, что мужчина был причастен к убийству, совершенному в 2019 году. Знакомый убитого сообщил сотрудникам, что может указать на место, где захоронено тело», — пояснили в СК.
Специалисты приехали на указанный мужчиной участок. В результате проведенных раскопок, удалось обнаружить тело мужчины. Его отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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