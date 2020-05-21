2020-05-21T09:50:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле передумали строить флагшток за 600 тысяч долларов?

По словам активистов, забитые сваи достали, площадку разровняли
Павел МИЦКЕВИЧ
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На флагшток планировали потратить 600 тыс. долларов. Фото: институт ГомельгражданпроектНа флагшток планировали потратить 600 тыс. долларов. Фото: институт Гомельгражданпроект
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Борьба активистов против планов властей о строительстве на центральной площади нового флагштока, видимо, принесла плоды. Напомним, в феврале на портале госзакупок нашли опубликованный тендер. В условиях было прописано, что на благоустройство площадки и установку флагштока будет потрачено около 1,46 млн рублей. С учетом нынешнего курса это около 600 тыс. долларов.

Многие уже подсчитали, сколько на эти деньги можно купить аппаратов ИВЛ и другого оборудования для больниц, направить средства на строительство действительно важных социальных объектов. Тем более на площади уже стоят три флагштока.

- Похоже, самая абсурдная стройка Гомеля подходит к своему бесславному концу. Вчера вечером пользователь телеграм-чата конструктивных изменений заметил активность на строительной площадке. На вечернем снимке видимо, что работала специфическая буровая техника, посредством которой можно разрушать скважины или вытягивать сваи, - пишут в группе "Пошукі старога Гомеля". - На следующий день мы уже не заметили ни следов техники, ни следов возведенного свайного фундамента. Поэтому мы склоняемся к версии, что это было заметание следов. Похоже, что те, кто в марте незаконно забурил туда сваи, эти сваи и убрал.

Так сейчас выглядит место, где были забиты сваи. Фото: vk.com/stary_homel

Так сейчас выглядит место, где были забиты сваи. Фото: vk.com/stary_homel

Активисты, которые собирали подписи против планов властей, обращались в инстанции, отмечают, что проект построения флагштока до сих пор не получил положительного заключения экспертизы:

- Но это еще не конец. На сегодня мы не знаем имен ответственных за эту авантюру, прокуратура и госконтроль так и не привлекли виновных в расточительстве к ответственности по закону.

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