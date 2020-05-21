Отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты: узнали, как власти Минска хотят помочь бизнесу
Уже в ближайшее время городские власти Минска будут оперативно принимать пакет мер по поддержке бизнеса. Об этом со ссылкой на Юрия Трущенко, зампредседателя Мингорисполкома, сообщил Telegram-канал «Минск. Официально».
– Для минских субъектов хозяйствования предусмотрен ряд послаблений. Например, отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты, полностью уплачиваемые в бюджет города, снижение налогов на землю и недвижимость, уменьшение арендной платы за землю, – заявил заместитель главы столичного исполкома.
Когда будет принят «спасательный круг для бизнеса»? Уже в самое ближайшее время, 22 мая, на сессии Мингорсовета депутатов полномочия по реализации норм президентского указа «О поддержке экономики».
– Благодаря этому исполком сможет оперативно рассматривать заявления предпринимателей и субъектов хозяйствования, принимая соответствующие решения. Кроме того, будут определены те виды экономической деятельности, которые сейчас больше всего нуждаются в поддержке, – резюмировал Трущенко.
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