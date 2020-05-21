2020-05-21T09:44:53+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Вирус не уходит? ВОЗ зарегистрировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Тем временем в Беларуси впервые за неделю снизился показатель заболеваемости, а Европа вот-вот откроет границы
Надежда БУТОВИЧ
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ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших, но треть из них - зарегистрированы всего в четырех странах.ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших, но треть из них - зарегистрированы всего в четырех странах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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«Комсомолка» уже сообщала последние новости о коронавирусной инфекции в Беларуси и в мире. Так, в республике впервые за последние 7 дней, на 20 мая, число новых диагностированных случаев коронавируса снизилось до +918 за сутки. Общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии превысило 32 420.

В то же время в ВОЗ констатировали рекордное число заболевших с начала вспышки COVID-19 - 106 000 новых случаев за сутки.

- При этом почти две трети от этих случаев были зарегистрированы только в четырех странах, - подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, не называя при этом государства с эпицентром заболеваемости, и добавил: - Нам еще предстоит пройти долгий путь в этой пандемии.

Напомним, 19 мая завершилась 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. По итогам которой, со слов гендиректора ВОЗ, была установлена четкая дорожная карта кризисных действий и мер, необходимых для ускорения ответной реакции на последствия пандемии на национальном и международном уровнях.

- Данная карта определяет обязанности как для ВОЗ, так и для других государств-членов. В пакете мер отражен весь комплексный подход властей и всего общества, к которому мы стремились с самого начала вспышки. Например, эта дорожная карта обусловила так называемые испытания солидарности (по поиску и доступу к вакцине от коронавируса. - Ред.). На данный момент исследования вакцины от COVID-19 включают 3000 пациентов в 320 больницах в 17 странах по всему миру, - резюмировал глава ВОЗ.

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