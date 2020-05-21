Александр Лукашенко наградил Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины
Стало известно, что в среду, 20 мая, Александр Лукашенко подписал указ о награждении Михаила Гусмана. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.
Так, президентским указом первый заместитель гендиректора ТАСС награждается медалью Франциска Скорины.
- Этой госнаграды Михаил Гусман удостаивается за значительный личный вклад в укрепление белорусско-российских отношений, а также расширение сотрудничества двух государств в информационной сфере, - подчеркнули в пресс-службе президента.
В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали фото Александра Лукашенко с Михаилом Гусманом и уточнили, что медалью Гусман награжден пока только на бумаге. А вручат награду наверняка при личной встрече.
- Таким российским журналистам в РБ всегда рады. Он еще и косить умеет, - напомнили в «Пул Первого».
Кстати, косил вместе с Лукашенко Гусман в 2009 году. А в 2016-м белорусский президент в рамках телефильма «Формула власти» беседовал с российским режиссером и журналистом.
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