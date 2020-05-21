Чиновник ФРГ о выборах в Беларуси во время пандемии: «В Германии обеспокоены арестами блогеров, участников мирных протестов и журналистов»

Дирк Визе подчеркнул, что в условиях пандемии на выборах должны быть соблюдены все демократические принципы. Фото: hsk-spd.de.

В правительстве Германии отмечают значительные изменения в отношениях с Беларусью за последние 10 лет, но с одной оговоркой

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Особую важность соблюдения основных демократических принципов при проведении президентских выборов в Беларуси в чрезвычайных условиях пандемии в беседе с БелаПАН подчеркнул Дирк Визе, уполномоченный правительства ФРГ по отношениям со странами бывшего Советского Союза.

- В Германии обеспокоены арестами блогеров, участников мирных протестов и журналистов в Беларуси. Права на свободу слова, свободу объединений и собраний являются базовыми в демократическом обществе. Чтобы они (эти права. - Ред.) не ограничивались неоправданно, Германия готова оказать помощь: советами и действиями, - подчеркнул Визе.

И добавил, что соблюдение демократических принципов на выборах во время пандемии, также особенно важно. При этом немецкий чиновник заметил, что за последние 10 лет со стороны Беларуси значительно возросла «готовность заниматься вопросами прав человека, демократии и государственного права» в формате международного диалога. А в отношениях Беларусь - Германия с освобождением последних политзаключенных (в 2014 году) произошли существенные изменения: началось сближение стран, Евросоюз снял большинство санкций.

- Отмечается более интенсивный диалог «правительство - гражданское общество», чему поспособствовал и ежегодный Минский форум. В то же время мы ждем, что эта готовность к диалогу будет отражена в конкретных реформах и госмерах. На данный момент в этом вопросе наблюдается определенная стагнация, - резюмировал уполномоченный правительства ФРГ.

На фоне других стран бывшего СССР, по мнению немецкого чиновника, у Беларуси есть «отличные предпосылки, чтобы продолжить идти по пути сближения с ЕС».

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