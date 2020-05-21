«Допустил кучу нарушений проехал на «красный»: В Минске остановили маршрутчика-бесправника

С 18 по 27 мая в Минске ГАИ проводит спецоперацию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С нарушителем будут разбираться в суде

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске Госавтоинспекция проводит спецоперацию «Автобус», проверяя соблюдение ПДД водителями городского транспорта, маршруток и такси. Мероприятия продлятся по 27 мая включительно, но уже было выявлено значительное количество нарушителей.

Так 19 мая в Минске в конце рабочего дня был остановлен нарушитель на маршрутке, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в 18.45 часов правоохранители заметили на улице Сухаревская маршрутное такси «Мерседес».

– Водитель ехал в стороны улицы Панченко от улицы Федорова, совершил при этом ряд нарушений. Также он проехал на перекрестке на красный запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. После остановки выяснилось, что водитель маршрутки был лишен права управления ТС, – пояснили в ГАИ.

Максимальное наказание за езду без прав повторно в течение года – штраф от 25 до 50 базовых или административный суд. Эта категория дел рассматривается в суде.

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