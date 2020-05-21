2020-05-21T10:22:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске супруг заведующей аптекой украл у нее всю выручку

Украденные деньги потратил на себя и ничего не сказал жене
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина несколько раз приезжал на работу к супруге, чтобы запомнить, как работает кассовый аппарат.Мужчина несколько раз приезжал на работу к супруге, чтобы запомнить, как работает кассовый аппарат.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Столичные правоохранители по записям камер видеонаблюдения смогли вычислить грабителя одной из аптек Минска. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На днях в милицию обратилась заведующая аптекой и сообщила, что ночью из кассы пропал 1481 белорусский рубль - вся выручка. Изучив записи камер с улицы и внутри аптеки, правоохранители смогли найти злоумышленника. Им оказался 40-летний супруг женщины.

- Минчанин неоднократно приходил на работу к жене, но не потому, что скучал, а чтобы внимательно изучить, как работает кассовый аппарат. Затем, когда заваптекой была дома, супруг незаметно вытащил у нее из сумочки ключи от работы и сразу же поехал на ограбление. Украденные деньги безработный минчанин потратил на свои нужды, - пояснили в пресс-службе.

Ранее мужчина в поле зрения милиции не попадался. Подозреваемый в краже задержан, дело отправлено на правовую оценку.

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Оперативное видео.

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