2020-05-21T11:38:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Возможные кандидаты в президенты Беларуси начали собирать подписи за свои кандидатуры

Чтобы пройти дальше, им нужно собрать 100 тысяч подписей
Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси начался сбор подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.В Беларуси начался сбор подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что Центризбирком Беларуси зарегистрировал 15 заявителей на регистрацию инициативных групп.

В среду, 20 мая, завершилась регистрация инициативных групп и стал известен полный список «кандидатов в кандитаты» - их 15.

Но чтобы действительно поучаствовать в президентской гонке, потенциальные кандидаты должны пройти рубеж в 100 тысяч собранных подписей в свою поддержку.

Сбор подписей для кандидатов на президентский пост начался в Беларуси в четверг, 21 мая. И продлится он по 19 июня включительно.

Напомним, что свою подпись на этом этапе белорусы могут отдать сразу за несколько кандидатур, но нельзя отдать много подписей за одного и того же претендента. На этом этапе члены инициативных групп могут раздавать только брошюры с биографией «кандидатов в кандидаты» - без каких-либо агитаций.

В ЦИК попросили во время сбора подписей из-за пандемии коронавируса соблюдать все рекомендации Минздрава по дистанцированию, дезинфекциям, ношению СИЗ.

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