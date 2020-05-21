Возможные кандидаты в президенты Беларуси начали собирать подписи за свои кандидатуры
«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что Центризбирком Беларуси зарегистрировал 15 заявителей на регистрацию инициативных групп.
В среду, 20 мая, завершилась регистрация инициативных групп и стал известен полный список «кандидатов в кандитаты» - их 15.
Но чтобы действительно поучаствовать в президентской гонке, потенциальные кандидаты должны пройти рубеж в 100 тысяч собранных подписей в свою поддержку.
Сбор подписей для кандидатов на президентский пост начался в Беларуси в четверг, 21 мая. И продлится он по 19 июня включительно.
Напомним, что свою подпись на этом этапе белорусы могут отдать сразу за несколько кандидатур, но нельзя отдать много подписей за одного и того же претендента. На этом этапе члены инициативных групп могут раздавать только брошюры с биографией «кандидатов в кандидаты» - без каких-либо агитаций.
В ЦИК попросили во время сбора подписей из-за пандемии коронавируса соблюдать все рекомендации Минздрава по дистанцированию, дезинфекциям, ношению СИЗ.
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