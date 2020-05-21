На счетах Минздрава Беларуси - свыше 211 тысяч рублей и больше 171 тысячи евро пожертвований

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Министерство здравоохранения Беларуси 21 мая опубликовало новые данные о поступлении пожертвований на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования на борьбу с распространением коронавируса.

Остаток средств на благотворительных счетах на 20 мая составил свыше 211 тыс. рублей и больше 171 тыс. евро.

В Минздраве уточнили, что за 18 мая поступило более 18 855 рублей от физических и юридических лиц. За 19 мая на благотворительный счет только физлица перечислили 5251 рубль.

А в целом с 25 марта по 20 мая на благотворительные счета Минздрава поступило свыше 5,7 млн рублей и более 171 тыс. евро.

Из этих денег уже израсходовано почти 5,5 млн рублей, большая часть - предприятием «Белмедтехника», в том числе на приобретение экспресс-тестов свыше 1 млн рублей. Также сумма распределена между РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, а также Национальным антидопинговым агентством.

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