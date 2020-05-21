2020-05-21T11:43:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гродно пограничники задержали контрабандиста, который собирался перебросить сигареты в Польшу с помощью квадрокоптера

Ему грозит уголовная ответственность - мужчина попался не в первый раз
Оксана БРОВАЧ
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На этом беспилотнике гродненец пытался перебросить за границу сигареты. Фото: ГПКНа этом беспилотнике гродненец пытался перебросить за границу сигареты. Фото: ГПК
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Погранзаставка «Подлипки» в Гродненском районе поднялась по тревоге из-за беспилотника в паре километров от белорусско-польской границы. Недалеко нашли и двух мужчин с сигаретами и квадрокоптером кустарного производства. Оказалось, они собирались перебросить товар на ту сторону государственной границы.

Как позже объяснил пограничникам 44-летний задержанный, поучаствовать в этом предприятии его попросил «друг из Польши». Ночью, когда погода благоволила, мужчина взял с собой в лес 47-летнего товарища, который по поводу контрабандистских планов был ни сном ни духом. В итоге он получит штраф за нарушение пограничного режима.

А вот зачинщик, 44-летний гродненец, может быть наказан вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, уточняют в Гродненской погрангруппе. Дело в том, что в марте он уже получил административное взыскание за перемещение товаров через границу вне пункта пропуска. За рецидив грозит уже уголовная ответственность.

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Под Гродно пограничники задержали контрабандиста, который собирался перебросить сигареты в Польшу с помощью квадрокоптера
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