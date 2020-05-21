2020-05-21T11:52:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на лето 2020 года: теплее обычного, но недобор осадков, засуха и пожароопасность

Климатологи объяснили, что происходит с погодой
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Лето будет теплым, но и очень засушливым.Лето будет теплым, но и очень засушливым.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Май и весна в Беларуси вот-вот заканчиваются, а лето из-за снега, штормового ветра и дождей, кажется, не наступит никогда. Что же белорусам ждать от наступающего лета 2020 года? Прогнозы и объяснения в эфире ОНТ озвучили Дмитрий Рябов, ведущий прогноза, и Владимир Логинов, академик, доктор географических наук и климатолог.

В целом уходящий май с большой вероятностью займет место в пятерке самых холодных за годы метеонаблюдений в Беларуси. Температура держалась в среднем на 7 градусов ниже климатической нормы, несколько раз даже выпадал снег. Синоптики единогласны: погода отбросила нас на месяц назад.

- На это есть несколько причин: над Сибирью стоит обширный антициклон, над Западной Европой - тоже антициклон, из-за чего там аномальная жара. А Беларусь попала в воздушную яму, и уже больше недели к нам поступает холодный арктический воздух, - рассказал Дмитрий Рябов.

«Циклоны идут, как спиннер, с небольшими перерывами»

Другой причиной холодного мая синоптик назвал траекторию циклонов, которые вместо того, чтобы, как обычно, сместиться на Скандинавский полуостров, сейчас проходят над Балтийским морем. Это явление Рябов назвал «циклонической депрессией» и сравнил со спиннером:

- Как спиннер: один циклон прошел - небольшой перерыв - второй циклон. Что постоянно затягивает в нашу страну холодный арктический воздух.

В свою очередь климатолог Владимир Логинов пояснил, что такие погодные скачки - вполне нормальное явление.

- Есть такое понятие - «арктические вторжения», которые обеспечивают понижение температур в мае, апреле. И вот их число сейчас стало максимальным для весны. И мы имеем то, что имеем... В принципе, это должно было произойти раньше, но зимой арктических вторжений не было. Так что подготовка этой холодной весны, вероятно, осуществлялась зимой, - прокомментировал академик.

Когда же в Беларусь придет долгожданное тепло?

Метеорологи, которые и ранее наблюдали майские заморозки и холодную погоду, отмечают лишь то, что участилась повторяемость этих процессов.

- Уже в ближайшее время, в конце мая, придет теплая комфортная погода. Но по предварительному прогнозу, в этом году лето ожидается теплее обычного. В большинстве дней будет стоять жаркая погода. Но здесь есть и свои минусы: ожидается недобор осадков. То есть нас ждут засуха и повышенная пожароопасность, особенно пожароопасности в Беларуси подвержены юго-восточные регионы. Не говорим о том, что все лето будет жара. Нет, будут и похолодания, но в большинстве из трех летних месяцев будет тепло, - пообещал Дмитрий Рябов.

Иссушение территорий на Европейском континенте академик Логинов связал с двумя факторами.

- Не только на нашей территории - это и Украина, и Западная Европа - уровень грунтовых вод опустился примерно на 1 - 1,5 метра. Из-за чего участились засухи. Если раньше засуха случалась через 3 - 4 года, то сейчас - почти каждый год. С чем это связано? Есть два главных предположения: антропогенная причина и повышение температуры Мирового океана, - резюмировал доктор наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси снят запрет на посещение лесов.

Увы, ненадолго (подробности).

Полчища влюбленных ежиков захватили английский пригород.

Из-за отсутствия людей ежи начали хозяйничать в садах и огородах (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте врач заразился коронавирусом от дальнобойщика, который собирал на полигоне снаряды и подорвался
Лукашенко о коронавирусе и прогнозах: «Хотелось бы, чтобы вы выдержали. Наверное, месяц нам еще барахтаться»
В Гродно водителя за рулем схватили судороги: фура вылетела в кювет
Прогноз погоды в Беларуси на лето 2020 года: теплее обычного, но недобор осадков, засуха и пожароопасность
Под Гродно пограничники задержали контрабандиста, который собирался перебросить сигареты в Польшу с помощью квадрокоптера
На счетах Минздрава Беларуси - свыше 211 тысяч рублей и больше 171 тысячи евро пожертвований
Возможные кандидаты в президенты Беларуси начали собирать подписи за свои кандидатуры
Видеофакт. В Минске супруг заведующей аптекой украл у нее всю выручку
«Допустил кучу нарушений, проехал на красный». В Минске остановили маршрутчика-бесправника
В Гомеле передумали строить флагшток за 600 тысяч долларов
Блогер Тихановский: «Белорусы пока не готовы голосовать за женщину»
Чиновник ФРГ о выборах в Беларуси во время пандемии: «В Германии обеспокоены арестами блогеров, участников мирных протестов и журналистов»
Александр Лукашенко наградил Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины
Вирус не уходит? ВОЗ зарегистрировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты: узнали, как власти Минска хотят помочь бизнесу
Настоящий детектив: следователь в Щучинском районе раскрыл вместо одного преступления два
«Заезд расценивается как коррупция». Сотрудникам скорой помощи запретили обедать в ресторанах быстрого питания
Парень для своей девушки украл из автомата букет цветов. Но одним не ограничился и позже вынес еще семь
В Минске столкнулись легковушка и маршрутка, пострадал трехлетний ребенок
Вот это находка: в Бобруйске на берегу Березины нашли меч середины XIII века
Украина открывает свои границы, но для Беларуси они остаются закрытыми
Видеофакт. Под Слуцком задержали водителя фуры без прав и в нетрезвом состоянии
В Бресте мусоровоз сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе
Виктор Бабарико: «Я не верю в возможность фальсификаций народного голосования»
8656 пачек сигарет на 12,2 тысячи. В Беларуси конфисковали крупную партию табачных изделий
Выпускные экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня
Брестчанин оштрафован за продажу медицинских перчаток
В Беларуси снят запрет на посещение лесов
На борьбу с коронавирусом США дадут Беларуси 1,7 млн долларов