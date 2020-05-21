Прогноз погоды в Беларуси на лето 2020 года: теплее обычного, но недобор осадков, засуха и пожароопасность

Изменить размер текста: A A

Май и весна в Беларуси вот-вот заканчиваются, а лето из-за снега, штормового ветра и дождей, кажется, не наступит никогда. Что же белорусам ждать от наступающего лета 2020 года? Прогнозы и объяснения в эфире ОНТ озвучили Дмитрий Рябов, ведущий прогноза, и Владимир Логинов, академик, доктор географических наук и климатолог.

В целом уходящий май с большой вероятностью займет место в пятерке самых холодных за годы метеонаблюдений в Беларуси. Температура держалась в среднем на 7 градусов ниже климатической нормы, несколько раз даже выпадал снег. Синоптики единогласны: погода отбросила нас на месяц назад.

- На это есть несколько причин: над Сибирью стоит обширный антициклон, над Западной Европой - тоже антициклон, из-за чего там аномальная жара. А Беларусь попала в воздушную яму, и уже больше недели к нам поступает холодный арктический воздух, - рассказал Дмитрий Рябов.

«Циклоны идут, как спиннер, с небольшими перерывами»

Другой причиной холодного мая синоптик назвал траекторию циклонов, которые вместо того, чтобы, как обычно, сместиться на Скандинавский полуостров, сейчас проходят над Балтийским морем. Это явление Рябов назвал «циклонической депрессией» и сравнил со спиннером:

- Как спиннер: один циклон прошел - небольшой перерыв - второй циклон. Что постоянно затягивает в нашу страну холодный арктический воздух.

В свою очередь климатолог Владимир Логинов пояснил, что такие погодные скачки - вполне нормальное явление.

- Есть такое понятие - «арктические вторжения», которые обеспечивают понижение температур в мае, апреле. И вот их число сейчас стало максимальным для весны. И мы имеем то, что имеем... В принципе, это должно было произойти раньше, но зимой арктических вторжений не было. Так что подготовка этой холодной весны, вероятно, осуществлялась зимой, - прокомментировал академик.

Когда же в Беларусь придет долгожданное тепло?

Метеорологи, которые и ранее наблюдали майские заморозки и холодную погоду, отмечают лишь то, что участилась повторяемость этих процессов.

- Уже в ближайшее время, в конце мая, придет теплая комфортная погода. Но по предварительному прогнозу, в этом году лето ожидается теплее обычного. В большинстве дней будет стоять жаркая погода. Но здесь есть и свои минусы: ожидается недобор осадков. То есть нас ждут засуха и повышенная пожароопасность, особенно пожароопасности в Беларуси подвержены юго-восточные регионы. Не говорим о том, что все лето будет жара. Нет, будут и похолодания, но в большинстве из трех летних месяцев будет тепло, - пообещал Дмитрий Рябов.

Иссушение территорий на Европейском континенте академик Логинов связал с двумя факторами.

- Не только на нашей территории - это и Украина, и Западная Европа - уровень грунтовых вод опустился примерно на 1 - 1,5 метра. Из-за чего участились засухи. Если раньше засуха случалась через 3 - 4 года, то сейчас - почти каждый год. С чем это связано? Есть два главных предположения: антропогенная причина и повышение температуры Мирового океана, - резюмировал доктор наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси снят запрет на посещение лесов.

Увы, ненадолго (подробности).

Полчища влюбленных ежиков захватили английский пригород.

Из-за отсутствия людей ежи начали хозяйничать в садах и огородах (подробности).