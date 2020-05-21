В Гродно водителя за рулем схватили судороги: фура вылетела в кювет

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Водителю фуры стало плохо за рулем, грузовик вылетел в кювет. Это произошло в Гродно вечером 20 мая, а направлялся автопоезд в Польшу.

- Около 22.30 в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что на улице Брикеля в кювете оказалась фура. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 38-летний водитель «Мерседеса» с полуприцепом двигался из Слонима на КПП «Привалка», - сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. - В какой-то момент водителю стало плохо, и он выехал за пределы проезжей части на закруглении дороги влево, сбил дорожный знак, а затем оказался в кювете.

В ГАИ отмечают, что мужчина не помнит, как именно все произошло. Он пришел в себя только в карете скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Диагноз, который поставили врачи, - судорожный синдром.