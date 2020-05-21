2020-05-21T12:27:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о коронавирусе и прогнозах: «Хотелось бы, чтобы вы выдержали. Наверное, месяц нам еще барахтаться»

Белорусский президент сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко констатировал улучшение ситуации по пандемии в Беларуси, но несколько раз попросил не расслабляться.Александр Лукашенко констатировал улучшение ситуации по пандемии в Беларуси, но несколько раз попросил не расслабляться.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что в четверг, 21 мая, белорусский президент совещается с главой Минздрава сообщили в Telegram-канале «Пул Первого». Тем и повесток рабочего доклада несколько: лицензирование видов меддеятельности, согласование с президентом изменений в постановление Совмина, но главный вопрос остается: пандемия коронавируса и ситуация в Беларуси.

Обсуждая эпидобстановку в республике Александр Лукашенко констатировал, что ситуация постепенно улучшается, проинформировала belta.by.

– Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, – пояснил президент и добавил. – Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель – смертность.

Кроме того, белорусский лидер попросил не расслабляться и ориентироваться на врачей. И резюмировал, что Минздрав хорошо организовал работу.

– Вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться, – снова напомнил президент Беларуси.

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