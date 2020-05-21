В Бресте врач заразился коронавирусом от дальнобойщика, который собирал на полигоне снаряды и подорвался

Водитель вернулся из Чехии и не соблюдал режим самоизоляции, его пришлось оперировать - заразились четыре медика

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Врач-травматолог-ортопед Брестской областной клинической больницы Николай Шубук переболел коронавирусом из-за пациента, который не соблюдал режим самоизоляции. В отделение привезли с травмой инфицированного COVID-19, в итоге лечиться пришлось четырем медикам.

Случай был неординарный, рассказал врач sb.by:

- Дальнобойщик вернулся из Чехии и вместо того, чтобы поберечь себя и своих родных, сидеть на карантине, он отправился на полигон… собирать снаряды. Один из них взорвался. Пострадавшему, которого доставили в больницу, пришлось срочно оперировать руку. Взяли у пациента и тест на COVID-19, который дал положительный результат.

Все медики, лечившие дальнобойщика, сдали анализы и оказались зараженными. Правда, у Николая лишь тест, взятый на 13-й день, был положительным. У врача-травматолога-ортопеда, в отличие от его коллег, не было явных симптомов, только слабость, которая наваливалась к вечеру.

Следующие тесты дали уже отрицательные результаты, и Николай вышел на работу после закрытого больничного.

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