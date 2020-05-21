Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 мая 2020 года: уже 33 371 человек с COVID-19, 185 пациентов умерли

В Беларуси на 21 мая зарегистрированы 33 тысяч 371 человек с COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 мая 2020 года

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало 21 мая новую статистику по распространению коронавируса в стране. По официальным данным, зарегистрированы 33 371 человек с положительным тестом на COVID-19. Это значит, что прирост за сутки составил 945 человек.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве. Получается, что за сутки, по официальным данным, умерли 6 человек.

Всего проведено 403 236 тестов. На 21 мая выздоровели и выписаны 12 057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, добавили в Минздраве.

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