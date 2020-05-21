2020-05-21T14:09:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования Беларуси опубликовало новые даты ЦТ

Первое испытание пройдет на две недели позже
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минобразования Беларуси опубликовало новые даты ЦТМинобразования Беларуси опубликовало новые даты ЦТФото: Павел МАРТИНЧИК
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Министерство образования Беларуси 21 мая сообщило о принятом решении об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году. Ведомство опубликовало таблицу с датами проведения ЦТ, указанными в пропусках у абитуриентов, и новыми датами проведения испытаний.

- Абитуриентам, которые при регистрации на ЦТ, которая завершится 1 июня, уже получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится, - отметили в Минобразования. - Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат и прибыть на ЦТ в соответствии с новыми датами.

Итак, первое испытание, по белорусскому языку, вместо 13 июня пройдет 25 июня. Русский язык: вместо 15 июня - 26 июня. Испытание, запланированное на 27 июня, пройдет в тот же день.

Обществоведение: вместо 17 июня - 19 июня. Математика: вместо 19 июня - 1 июля. Испытание, запланированное на 2 июля, пройдет в тот же день.

Биология: вместо 21 июня - 4 июля. Иностранные языки: вместо 23 июня - 6 июля.

Химия: вместо 25 июня - 8 июля. Физика: вместо 27 июня - 10 июля.

История Беларуси: вместо 29 июня - 12 июля. География: вместо 1 июля - 14 июля. Всемирная история: вместо 4 июля - 16 июля.

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