Цепкало об успехе Лукашенко в 1994 году: «Он знал, сколько от свиноматки родится поросят, знал, сколько кур может покрыть петух»

Изменить размер текста: A A

21 мая дипломат и экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало собрал журналистов. Все происходило в том же зале, где полтора года назад Цепкало впервые за много лет выступил с публичной лекцией. 20 мая ЦИК зарегистрировал его инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты. В его инициативной группе состоят 884 человека. Среди прочего Валерий Цепкало рассказал о своем отношении к действующему президенту страны Александру Лукашенко.

- В 1994 году было огромное желание белорусского общества перемен, поменять курс, - сказал Цепкало. - И мы действительно ассоциировали движение вперед Беларуси с Александром Лукашенко. Была очень сильная команда: и Виктор Гончар, и Александр Федута, и Анатолий Лебедько и другие. Но вы должны понимать, что тогда была Конституция, которая предусматривала нахождение у власти 10 лет, это нормальная практика. За 10 лет можно много сделать - например, за этот срок прошла Великая Отечественная война и после этого было полностью восстановлено хозяйство. А в 1994 году Лукашенко, например, был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он понимал, сколько кур должен покрывать петух. Это на самом деле было очень близко, это импонировало. Но надо уходить от этого. Не надо главе государства заниматься коровами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало: "Свои сбережения в криптовалюте я не храню". Впервые за полтора года главный айтишник страны выступил с публичной лекцией