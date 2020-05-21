Лукашенко - о заболеваемости коронавирусом в Минске: «Мы не видим роста сейчас, даже уже в минус пошли. И это счастье»

Президент говорит, что ни в коем случае нельзя расслабляться, надо этот путь пройти до конца

Изменить размер текста: A A

На сегодняшней встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем Александр Лукашенко сделал акцент на том, что рост заболевших коронавирусом пошел на спад. Об этом его в том числе проинформировала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. «Со следующей недели, если процесс будет развиваться, как сейчас, а вы меня убеждаете, что два-три дня - мы можем в Минске, как и в Витебске, пойти вниз, хотя и сейчас не видим роста в Минске - и это счастье! Даже уже в минус пошли. И тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай.

Далее президент добавляет, что ни в коем случае нельзя расслабляться, надо этот путь пройти до конца! «Есть у нас в стране такие грамотные - а чего всего 900 ковидных случаев мы выявляем? А почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что сами могут туда попасть. Ну, есть такие, что любят поговорить, но нам надо спасать людей. Прежде всего за это бороться», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее мы уже рассказывали об этой встрече. Там белорусский лидер попросил не расслабляться и ориентироваться на врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о коронавирусе и прогнозах: «Хотелось бы, чтобы вы выдержали. Наверное, месяц нам еще барахтаться»

Белорусский президент сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране (подробности).