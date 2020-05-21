2020-05-21T13:47:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси телефонные номера появились у птиц: можно позвонить и услышать, как поют соловей, зяблик, щегол

Организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» надеется, что сервис напомнит людям о ценности дикой природы
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси телефонные номера появились у птицВ Беларуси телефонные номера появились у птицФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уникальный проект реализовали в Беларуси: любой желающий может позвонить птицам!

- Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера. Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и компания А1 предлагают людям выйти на связь с природой в буквальном смысле. Чтобы услышать пение птиц, достаточно просто позвонить по специальным номерам, - рассказали KP.BY инициаторы проекта.

Личные телефонные номера уже появились у самых узнаваемых птичек. Это, конечно, соловей, зяблик, щегол, черный дрозд, снегирь. А еще - вяхирь, зарянка, лазоревка, крапивник и серая неясыть.

- Мы уверены, что этот сервис станет напоминанием о ценности дикой природы, - говорит специалист по акциям и кампаниям AПБ Наталия Сороковик. - Более того, такие звонки будут интересны на уроках биологии в школах. Чтобы показать, как поют птицы, учитель может просто позвонить им.

Интересно, что прежде чем услышать голос птицы по телефону, абонента поприветствуют «птичьи секретари», в роли которых выступили актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Кристина Дробыш.

Позвонить птицам можно по этим номерам

Позвонить птицам можно по этим номерам

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