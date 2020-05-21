В поликлиниках Минска появились экспресс-тесты на коронавирус

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В поликлиники Минска поступили экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Их используют для повторного обследования контактов первого уровня - на 10-й день от момента общения с заболевшим. Процедурная медсестра выезжает к пациентам домой, там она берет у них кровь из вены. В лаборатории результат оглашают через 20 минут. В случае, если тест положительный, у пациента берут мазок для ПЦР-исследования, чтобы подтвердить результат.

Экспресс-тесты по желанию, за деньги не делают, мазки тоже платно не берут. Только по медицинским показаниям, сообщает minsknews.by со ссылкой на главврача 16-й городской клинической поликлиники Аллу Мартишевич. По ее словам, если к врачу приходит пациент с подозрением на коронавирус, ему измерят насыщение крови кислородом, проверят частоту дыхания, «дополнительно на рентген в клинику или на компьютерную томографию свозят».

- При легкой иди бессимптомной форме COVID-19, если у человека нет возможности для самоизоляции, ему предложат лечь в кожвендиспансер. Свободные места там есть, - заявила главврач.

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